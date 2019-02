Pedofilia, Papa Francesco: "Nessun abuso deve essere mai più coperto"

"Nessun abuso deve mai essere coperto, così come era abitudine nel passato, e sottovalutato". Lo ha detto Papa Francesco nel suo discorso conclusivo del summit in Vaticano contro gli abusi sui minori. "La copertura degli abusi - ha sottolineato il Pontefice - favorisce il dilagare del male e aggiunge un ulteriore livello di scandalo. La Chiesa dovrà ascoltare, tutelare, proteggere e curare i minori abusati, sfruttati e dimenticati, ovunque essi siano".

"L'universalità di tale piaga, mentre conferma la sua gravità nelle nostre società, non diminuisce la sua mostruosità all'interno della Chiesa. La disumanità del fenomeno a livello mondiale diventa ancora più grave e più scandalosa nella Chiesa, perché in contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità etica", ha osservato Papa Francesco dopo aver illustrato i dati sulla diffusione del fenomeno nelle famiglie, scuole, sport, sul web, nel turismo sessuale.



Il Pontefice ha quindi fatto un "sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori, nel campo sessuale come in altri campi, da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli che vanno cancellati dalla faccia della Terra: questo lo chiedono le tante vittime nascoste nelle famiglie e in diversi ambiti delle nostre società".