Pavullo (Modena), ex carabiniere si barrica in casa con la moglie

Un ex carabiniere si è barricato in casa a Pavullo, sull'Appennino modenese.

All'interno dell'abitazione c'è anche la moglie dell'uomo. Sul posto sono giunti carabinieri e polizia per tentare una mediazione. Il 70enne ha replicato il gesto fatto il 26 dicembre 2022, quando si era barricato in casa per dieci ore prima di arrendersi dopo una trattativa durata dieci ore. L'uomo, che soffriva di depressione, anche in quell'occasione aveva tenuto con sé la moglie, che aveva minacciato ripetutamente di morte.