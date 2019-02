Pavia, uso indebito di carte di credito: arrestato il direttore dell'ufficio postale di Vigevano

La guardia di finanza di Pavia ha arrestato in flagranza il direttore dell'ufficio postale di Vigevano 2 per utilizzo indebito di carte di credito. L'uomo è stato denunciato per un ammanco di cassa di circa 40mila euro. I militari hanno trovato 58 Postepay ricaricabili, intestate a ignari clienti, nel cassetto dell'ufficio, in tasca e a casa del direttore. Da quattro di queste erano stati appena prelevati tremila euro in contanti.