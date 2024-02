Pavia, è nullatenente per il fisco: sequestrati immobili per 12 milioni

Un imprenditore 70enne di Gropello Cairoli (Pavia) risultava nullatenente al Fisco, ma in realtà, gestiva un patrimonio di oltre 12 milioni di euro.

A scoprirlo è stata la guardia di finanza che ha sequestrato il patrimonio immobiliare accumulato negli anni dall'imprenditore, tra cui 36 appartamenti tra Milano e Pavia, 12 cantine e autorimesse, 2 capannoni, 2 terreni edificabili, un fabbricato di 5 piani già destinato ad albergo nella provincia di Savona e un ex convento in provincia di Torino, considerato di interesse storico. Il tutto per un valore complessivo superiore ai 12 milioni.