Pavia, molestie ai danni di undici specializzande: indagato un primario del San Matteo

Le accuse e le indagini

L'indagine è scattata in seguito alle segnalazioni che le giovani hanno fatto rispondendo nel 2021 a questionari anonimi sul corso che stavano seguendo (soltanto una ha presentato una formale denuncia). Nello specifico, si legge sul Corriere della Sera, le molestie sarebbero avvenute "anche durante le visite ai pazienti Covid intubati, quando il professore illustrava alle studentesse, una ventina, le manovre d'intervento sui malati". In quelle situazioni, scrive ancora il quotidiano, "il primario toccava parti del corpo quali braccia, schiena e torace delle specializzande per rappresentare le parti di un paziente coinvolte da determinate patologie".