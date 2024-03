Pavia, Jordan Jeffrey Baby si impicca in cella: il trapper, 27 anni, aveva già tentato il suicidio in passato

Rapina a un operaio nigeriano

Ad aprile 2023 Jordan era stato riconosciuto colpevole di rapina ai danni di un operaio di 42 anni originario della Nigeria. L'aggressione era avvenuta in un sottopassaggio della stazione di Carnate (Monza e Brianza). Insieme a lui aveva partecipato alla rapina anche il trapper romano Traffik, condannato a cinque anni e quattro mesi. All'operaio nigeriano i due avevano rivolto minacce e frasi inequivocabilmente razziste come "Sei nero, ti ammazziamo", immortalando la scena in un video.