Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo: nessuna ipotesi esclusa

Il cadavere di una ragazza è stato ritrovato martedì in un campo nel comune di Cecima (Pavia), nell'Oltrepò Pavese. A lanciare l'allarme è stata una persona transitata nella zona, che ha visto il corpo affiorare dall'erba, in fondo a una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, comprese quelle della caduta accidentale o dell'omicidio. Le generalità della vittima non sono state ancora rese note. In base alle prime notizie, si tratterebbe di una ragazza di 22 anni di Voghera (Pavia).

