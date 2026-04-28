corpo in una scarpata

Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo: nessuna ipotesi esclusa

I carabinieri hanno avviato le indagini 

28 Apr 2026 - 15:38
© Ansa

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Il cadavere di una ragazza è stato ritrovato martedì in un campo nel comune di Cecima (Pavia), nell'Oltrepò Pavese. A lanciare l'allarme è stata una persona transitata nella zona, che ha visto il corpo affiorare dall'erba, in fondo a una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, comprese quelle della caduta accidentale o dell'omicidio. Le generalità della vittima non sono state ancora rese note. In base alle prime notizie, si tratterebbe di una ragazza di 22 anni di Voghera (Pavia).

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