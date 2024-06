Pavia, bimbo di 18 mesi cade dal quarto piano: è grave

Un bambino di 18 mesi è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere caduto dal quarto piano di un condominio alla periferia della città in circostanze ancora da chiarire. Il dramma, sul quale sta indagando ora la polizia, è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì in via Cascina Spelta. Il bimbo è precipitato dal balcone di uno dei due palazzi gemelli di questa zona di Pavia, dalle parti di viale Lodi. Il piccolo, caduto nel cortile interno, è stato subito soccorso e trasportato d'urgenza al San Matteo, dove è stato trasferito nel reparto di Rianimazione.