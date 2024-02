Pavia, anziano trovato morto in casa: si indaga per omicidio, sentita la badante

Un anziano di 89 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Colli Verdi (Pavia).

A scoprire il cadavere, in un lago di sangue ai piedi del letto, sono stati alcuni parenti dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano per omicidio. La badante dell'uomo, una donna italiana di 40 anni, è stata accompagnata in caserma a Voghera per essere ascoltata dagli investigatori.