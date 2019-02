Pastori sardi, trovato accordo: latte subito a 80 centesimi al litro

La bozza di accordo sul prezzo del latte ovino presentata all'assemblea degli allevatori dal Movimento dei pastori sardi è stata approvata per alzata di mano. Il punto principale riguarda il prezzo in vigore da subito: 80 centesimi al litro contro i 72 proposti al tavolo di confronto con il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio. Sono inoltre arrivate garanzie per arrivare al prezzo di regime di un euro al litro a fine stagione.

"Non ci stiamo abbassando i pantaloni: abbiamo iniziato la trattativa parlando di un'euro al litro e all'euro dobbiamo arrivare a fine campagna". E' quanto spiegato dal palco dell'assemblea a Tramatza dai pastori che hanno studiato la controproposta insieme a un gruppo di "tecnici".



Una sottolineatura per risponde alle perplessità espresse da alcuni allevatori. "Il prezzo del Pecorino Romano - hanno detto - è salito in pochi giorni di 1,50 euro. E ora anche la grande distribuzione ci potrebbe dare una mano: questo aiuterebbe il prezzo a salire". Fugati gli ultimi dubbi, la bozza di intesa concordata è stata approvata all'unanimità, per alzata di mano, dagli oltre mille pastori riuniti a Tramatza.