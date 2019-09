Partinico, cane randagio massacrato a badilate: anziano denunciato

Una cagnolona, Ruth , è stata massacrata a badilate da un anziano agricoltore, che per tentare di far sparire le tracce stava tentando di bruciarla viva a Partinico , in provincia di Palermo , ma un vicino, attirato dai guaiti di dolore dell'animale, è riuscito a fermalo. Purtroppo però la disperata corsa in una clinica veterinaria non è servita per salvare la vita a Ruth . La notizia, raccontata con foto e video su Facebook, ha destato tanto sgomento e rabbia nella comunità che è stata organizzata una manifestazione per dire "basta a questi soprusi sugli animali". L'uomo, intanto, è stato intanto denunciato .

"Non ho la forza per raccontarvi gli eventi nel dettaglio. In fondo, è quello che succede molto spesso, solo che non lo sappiamo. Non lo vediamo. Non lo viviamo. E non sapere serve solo a piangere meno e a far finta di nulla. Per chi ci riesce. In tutta onestà, lascio a voi ogni commento su ogni infame che appesta questo mondo irreversibilmente infetto", ha raccontato Salvatore Libero Barone su Facebook.



"Le foto arrivate sulle chat le ha fatte un vicino, che l'ha colto sul fatto ed è stato perfino minacciato dal tizio e dal suo ghigno nauseabondo. Non è riuscito a completare l'opera, probabilmente mediante un accendino per darla alle fiamme, non contento - ha aggiunto -. La cattiveria, mista all'ignoranza, porta a ciò che per molti non è neanche immaginabile. Ruth aveva il comune, dannato "difetto" di scodinzolare e avvicinarsi a chiunque volesse regalargli una carezza, un biscotto, un'attenzione. Benedetti gli animali che se la danno alle gambe. Lontano dall'uomo, lontano dal mostro. E così, viene facilmente avvicinata, tradita, legata, presa a mazzate e cosparsa di benzina. Il resto lo sapete già".