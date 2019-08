Parma, trovati scheletri umani sotto il pavimento dell'Ospedale Vecchio

Nel corso dei lavori di restauro, sotto il pavimento dell'Ospedale Vecchio di Parma sono stati trovati diversi scheletri umani, la cui datazione è ancora da stabilire. Ancora non è chiaro il numero di scheletri presenti, ma alcuni sono ancora ricoperti da brandelli di stoffa. L'area è stata posta sotto sequestro in attesa del recupero dei resti per la loro esatta datazione.