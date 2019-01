Parma, cacciatore 60enne precipita in un canalone: è grave

Un cacciatore è precipitato in un canalone sul Monte Barigazzo, nel territorio comunale di Varsi, in provincia di Parma. L'uomo, un 60enne, è stato soccorso in serata e portato in ospedale in gravi condizioni per lo stato di ipotermia e per le lesioni derivanti dalla caduta. Le squadre del soccorso alpino hanno raggiunto la zona da terra, mentre si sono alzati elicotteri dell'aeronautica militare e del 118.