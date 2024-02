Parma, A1: incidenti per nebbia, una trentina di macchine coinvolte | Almeno 15 feriti, due gravi

Duplice omicidio a Cisterna di Latina, una fiaccolata per le vittime

Fotogallery - Incidenti per nebbia sull'A1 chiuso tratto tra Piacenza e Parma

Sulla A1 Milano-Napoli, almeno una trentina di veicoli sono rimasti coinvolti in incidenti verificatisi in corrispondenza di banchi di nebbia.

Scattata la procedura di emergenza e la chiusura del tratto Piacenza-Parma in direzione Bologna. Almeno 15 persone sono rimaste ferite, di cui due in maniera grave. Sul posto sono intervenuti Autostrade per l'Italia, polizia stradale e mezzi di soccorso. Banchi di nebbia anche sulla A22 tra Verona e Modena, al momento senza chiusure.