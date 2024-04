I parenti di una vittima dell'esplosione di Suviana: "Il 1° maggio per riflettere"

Per la festa del 1° maggio, i parenti di una vittima dell'esplosione alla centrale elettrica di Suviana, lanciano un appello.

"Morire sul lavoro a 37 anni, come a qualsiasi altra età, non è giusto e non dovrebbe accadere. Che questo giorno ci serva a tutti quanti per riflettere su quelle che potrebbero essere le migliorie in ambito lavorativo per far sì che certe tragedie non accadano", ricordano i familiari di Alessandro D'Andrea, morto insieme a sei colleghi nell'impianto nel Bolognese.