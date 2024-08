Paralimpiadi 2024, Giusy Versace: "Attraverso le nostre storie si riesce a cambiare anche la cultura"

"Ho fatto Rio nel 2016 e ho ancora la pelle d'oca quando ci penso - continua Versace - per l'atleta arrivare alle Olimpiadi è un po' la ciliegina sulla torta e la realizzazione di tanti sacrifici". L'atleta racconta la sua esperienza passata e spiega il potere delle Paralimpiadi sulla società e in che modo possono contribuire a cambiarla. "Quindici anni fa ero visto solo come la poverina, quella che ha perso le gambe - racconta - ma grazie allo sport, dopo tutte le imprese in cui mi sono cimentata la gente oggi quando mi riconosce, mi considera un'atleta", conclude.