Papa: preghiamo per mamme ucraine e russe che hanno perso i figli

Papa Francesco ha esortato a non dimenticare "i nostri fratelli che soffrono tanto per la guerra" in Ucraina, che hanno trascorso il "Natale in guerra, senza luce, senza caldo".

Il Pontefice ha inoltre chiesto di pregare per le mamme dei soldati che sono caduti", sia ucraine che russe. "Per favore non dimentichiamoli" ha detto il pontefice dopo l'Angelus parlando degli ucraini. "Oggi vedendo la Madonna che porta il bambino e lo allatta nel presepe, penso alle mamme dei soldati che sono caduti, le mamme ucraine e le mamme russe che hanno perso i figli, questo è il prezzo della guerra", ha detto.