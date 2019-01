Papa: perdono donna che abortisce, ma misericordia anche a bimbi

"Il messaggio della misericordia è per tutti". Lo ha affermato Papa Francesco parlando del "dramma" dell'aborto. Il Santo Padre chiede misericordia per la donna ma "anche per la persona umana che è in gestazione". "Il problema non è dare il perdono, ma accompagnare una donna che ha preso coscienza di aver abortito. Sono drammi terribili", aggiunge. "Bisogna essere nel confessionale e tu devi lì dare consolazione".