Papa: "No all'eutanasia, è strada sbrigativa, non di libertà"

"Si può e si deve respingere la tentazione, indotta anche da mutamenti legislativi, di usare la medicina per assecondare una possibile volontà di morte del malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone la morte". Lo ha detto Papa Francesco parlando dell'eutanasia e sottolineando che "si tratta di strade sbrigative di fronte a scelte che non sono, come potrebbero sembrare, espressione di libertà della persona".