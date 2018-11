Papa: "La lingua uccide come il coltello, chiacchieroni terroristi"

"Quante chiacchiere distruggono la comunione per inopportunità o mancanza di delicatezza! Il chiacchierone uccide gli altri perché la lingua uccide come un coltello". Così Papa Francesco nel corso dell'udienza generale, sottolineando come il chiacchierone sia un "terrorista perché butta la bomba e se ne va, distruggendo la fama altrui. Non dimenticare: chiacchierare è uccidere".