Papa Francesco ha espresso il desiderio di andare in Vietnam

Mons.

Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati, ha annunciato un possibile viaggio del Papa in Vietnam: "Il Papa vuole andare e la comunità cattolica lì anche lo vuole. Sarebbe un buon messaggio per quella regione". Proprio in queste ore il Papa ha incontrato il partito comunista del Paese asiatico. "È stato un incontro positivo", le relazioni con la Santa Sede crescono e "siamo speranzosi sul fatto che ne beneficerà la comunità cattolica". "Speriamo di incoraggiarli verso una maggiore libertà religiosa", ha aggiunto Gallagher annunciando: "Andrò in Vietnam ad aprile poi Parolin nel corso dell'anno. Faremo le cose gradualmente".