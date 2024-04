Papa Francesco a Venezia: l'incontro con le detenute alla Giudecca, poi la messa in San Marco

"Sofferenza per sovraffollamento e violenze in carcere"

"Il carcere è una realtà dura, e problemi come il sovraffollamento, la carenza di strutture e di risorse, gli episodi di violenza, vi generano tanta sofferenza", ha detto Papa Francesco incontrando circa 80 detenute. "Però - ha aggiunto - può anche diventare un luogo di rinascita, morale e materiale, in cui la dignità di donne e uomini non è 'messa in isolamento', ma promossa attraverso il rispetto reciproco e la cura di talenti e capacità, magari rimaste sopite o imprigionate dalle vicende della vita, ma che possono riemergere per il bene di tutti e che meritano attenzione e fiducia". "Nessuno toglie la dignità della persona, nessuno", ha continuato parlando a braccio.