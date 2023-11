Papa Francesco: occorre educare gli uomini a relazioni sane

Per Papa Francesco , prendendo anche spunto dall'ultimo femminicidio che ha visto Giulia Cecchettin uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta, occorre educare gli uomini a relazioni sane.

Tgcom24

"Non abbandonate il sentiero della formazione: sarà esso a portarvi lontano!", ha sottolineato Papa Francesco. "Voi avete la vocazione di ricordare, con uno stile semplice e comprensibile, che, al di là delle notizie e degli scoop, ci sono sempre dei sentimenti, delle storie, delle persone in carne e ossa da rispettare come se fossero i propri parenti", ha indicato il Pontefice.