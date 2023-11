Papa Francesco: "Sono vivo, ho bronchite molto acuta e infettiva"

Papa Francesco ha parlato delle sue condizioni di salute, finite sotto la lente di ingrandimento dopo la notizia dello stato influenzale e dell'infiammazione alle vie respiratorie che lo hanno colpito nei giorni scorsi.

"Sono ancora vivo", ha scherzato il Pontefice, aggiungendo di essere affetto da una "bronchite molto acuta e infettiva. Grazie a Dio non era polmonite". Bergoglio ha precisato di non avere più la febbre "ma prendo ancora antibiotici". Sull'annullamento del viaggio a Dubai, richiesto dai medici, ha spiegato che "lì fa molto caldo e si passa dal caldo all'aria condizionata. E in questa situazione bronchiale non è conveniente".