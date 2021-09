Papa Francesco: "Qualcuno mi voleva morto e preparava il conclave"

-afp

"Sono ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto". A dirlo è Papa Francesco in un colloquio a porte chiuse con i gesuiti durante il recente viaggio in Slovacchia e riportato da "La Civiltà Cattolica". "So che mentre ero in ospedale ci sono stati persino incontri tra prelati, i quali pensavano che il Papa fosse più grave di quel che veniva detto - ha detto -. Preparavano il conclave. Pazienza! Grazie a Dio, sto bene".