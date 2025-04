Papa Francesco, i segni della morte imminente nel giorno di Pasqua: il volto segnato, cos'è la "facies ippocratica"

La facies ippocratica è una condizione clinica che descrive le modificazioni del volto tipiche dei pazienti in stato terminale o in grave shock sistemico. Il termine deriva dagli scritti di Ippocrate, considerato il padre della medicina, che la descrisse come l’aspetto del volto che precede la morte. Clinicamente, si manifesta con occhi incavati e spenti, tempie infossate, naso assottigliato e affilato, pelle fredda e pallida, labbra secche e guance scavate. Questi segni sono spesso accompagnati da una generale perdita di tono muscolare facciale, che conferisce al volto un’espressione rigida e sofferente. La comparsa della facies ippocratica non è di per sé un indicatore certo di morte imminente, ma rappresenta un segno di allarme che richiede una valutazione urgente del quadro clinico del paziente. In contesti moderni, può essere osservata in situazioni di insufficienza multiorgano, sepsi avanzata, disidratazione estrema o cachessia terminale