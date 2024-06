Papa Francesco: "Costruiamo ponti e non muri per una società più giusta"

Papa Francesco invita ad essere "donne e uomini che cercano di costruire ponti tra i popoli, e non muri". Lo dice rivolgendosi agli ambasciatori di Etiopia, Zambia, Tanzania, Burundi, Qatar e Mauritania presso la Santa Sede, ai quali spiega: "La ricerca di un terreno comune, la comprensione reciproca e le espressioni concrete di solidarietà sociale sono tutte cose possibili. Ho fiducia che la vostra missione contribuirà, oltre che a consolidare le buone relazioni tra le vostre nazioni e la Santa Sede, anche alla costruzione di una società più giusta, in cui tutti siano accolti e in cui a tutti siano date le opportunità necessarie ad avanzare insieme sul sentiero della fraternità e della convivenza pacifica".