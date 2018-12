Papa Francesco compie 82 anni, il primo regalo è dei bimbi del "Santa Marta"

Papa Francesco compie 82 anni . I festeggiamenti sono cominciati ieri, quando i bambini del Dispensario Santa Marta, una struttura vaticana che aiuta i neonati in difficoltà, hanno donato al Pontefice una grande torta di compleanno. "Mi auguro che non ci sia un'indigestione con una torta così grande", ha scherzato. Nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, il gesuita Jorge Bergoglio è stato eletto papa il 13 marzo 2013.

Ma nono mancati gli auguri più "istituzionali", a partire da quelli di Sergio Mattarella: "Nella lieta ricorrenza del Suo genetliaco desidero porgerLe - scrive il presidente della Repubblica in una lunga nota - a nome del popolo italiano oltre che mio personale, i piu' fervidi auguri e le piu' sentite felicitazioni". Segue l'elogio all'invito del Pontefice "ad affrontare con coraggio e secondo giustizia le sfide dell'oggi, ricorrendo al dialogo e alla comprensione per sanare le ferite sociali e condurre i popoli alla riconciliazione". Nella sua nota, il capo dello Stato ricorda il "momento eccezionalmente significativo nella canonizzazione del Beato Paolo VI ". "Ad multos annos, Santita', con rinnovati auguri anche per le imminenti festivita' natalizie e le espressioni della piu' alta considerazione e del sincero affetto degli italiani tutti", conclude il Presidente Mattarella.

Oltre a quella dei bambini del Dispensario, anche un'altra torta è arrivata in Vaticano. E' quella della Dolceria Hedera gelateria-pasticceria di Borgo Pio, che ha realizzato il dolce per il compleanno di papa Francesco. Come da tradizione, la torta contiene un messaggio, sempre diverso, basato su temi d'attualita' cari al Papa: dal "cuore di mate" nella torta a sorpresa del 2016 al disegno dello 'street artist' Mauro Pallotta dello scorso anno che raffigurava Bergoglio con la Terra spaccata in due e ricucita sulle spalle. Il tema di quest'anno è legato ai giovani, un fil rouge che accompagna papa Francesco e i giovani di tutto il mondo sin dall'inizio del suo Pontificato.