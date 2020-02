Papa Francesco: "Chi fa le guerre non sa dominare le proprie passioni" 

La Legge va vissuta "come uno strumento di libertà, che ci aiuta a non essere schiavi delle passioni e del peccato". Lo ha affermato Papa Francesco durante l'Angelus. "Pensiamo alle guerre, alle conseguenze delle guerre, pensiamo a quella bambina morta di freddo in Siria, alle tante calamità - ha aggiunto -. Questo è frutto delle passioni e la gente che fa la guerra non sa dominare le proprie passioni".