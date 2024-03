Papa Francesco: "In guerra fare ogni sforzo per negoziare"

Nuovo appello per la pace nel mondo da parte di Papa Francesco al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro.

"A San Giuseppe - ha detto - raccomandiamo le popolazioni della martoriata Ucraina e della Terra Santa, la Palestina, Israele, che tanto soffrono l'orrore della guerra". Poi il Pontefice ha aggiunto: "Non dimentichiamo mai: la guerra sempre è una sconfitta, non si può andare avanti in guerra, dobbiamo fare tutti gli sforzi per trattare, per negoziare, per finire la guerra. Preghiamo per questo".