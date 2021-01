Papa Francesco al Tg5: "Per la politica questo non è il momento di rompere l'unità"

Tgcom24

"La classe dirigenziale ha il diritto di avere punti di vista diversi e di imporre la propria politica. Ma in questo tempo si deve giocare per l'unità, sempre". Lo ha detto Papa Francesco nell'intervista al Tg5 in esclusiva mondiale. "In questo tempo - ha aggiunto - non c'è il diritto di allontanarsi dall'unità. La lotta politica è una cosa nobile, ma se i politici sottolineano più l'interesse personale all'interesse comune, rovinano le cose".