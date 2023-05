Il Papa alla fondazione Mac: "Presto un portale unico del cattolicesimo"

Nella missiva, letta da monsignor Angelo Vincenzo Zani (archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa e presidente del Comitato scientifico di Mac), Papa Francesco ha salutato con favore la nascita e le sfide della Fondazione, ribadendo che "gli obiettivi intendete perseguire rispondono a una reale urgenza culturale per tutta la Chiesa". Zani ha poi ricordato che "la recente Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, assegna alla Biblioteca Apostolica Vaticana il compito di raccogliere e conservare un patrimonio ricchissimo di scienza e di arte e di metterlo a disposizione degli studiosi che ricercano la verità e in questo ambito è da inquadrare anche l'orizzonte di attività della Fondazione".

I progetti in corso

"L'idea della Fondazione inizia a prendere forma nel 2021 - sottolinea il presidente monsignor Dario Edoardo Viganò - quando il Santo Padre ribadì ancora una volta il ritardo accumulato dalle istituzioni ecclesiastiche per la salvaguardia del patrimonio audiovisivo della Chiesa. In quel contesto lanciò la sfida dell'istituzione della Mediateca Apostolica Vaticana e la Fondazione Mac di fatto è un primo passo nella direzione auspicata da Francesco". Il punto di partenza, spiega Gianluca della Maggiore, direttore del Centro di ricerca Catholicism and Audiovisual Studies dell'Universita' Telematica Internazionale UniNettuno, "È la creazione di un portale unico, una digital library tematica che attraverso un unico punto di accesso online consenta la connessione del patrimonio storico audiovisivo del cattolicesimo, oggi disseminato nelle collezioni dei più svariati soggetti conservatori". Un archivio digitale insomma, capace di accogliere e proporre anche fotografie, carte, opuscoli. Per Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà Spa, "L'intersecarsi di competenze diverse, riunite nel Mac, consentirà di far emergere e mettere a confronto materiali scollegati tra loro, e spesso, anche per questo, rimasti inediti".