Papa: "Il dono della pace arrivi alle popolazioni stremate dalla guerra"

Durante la preghiera del Regina Coeli, Papa Francesco ha detto: "Vorrei che il dono della pace arrivasse là dove ce n'è più bisogno, alle popolazioni stremate dalla guerra, dalla fame e da ogni forma di oppressione".

E ha continuato: "Se Gesù, il vincitore del peccato, della paura e della morte, ci dice di non temere, non temiamo, non appiattiamoci in una vita senza speranza, non rinunciamo alla gioia della Pasqua! Al contrario, alimentiamo la gioia di Gesù, che è il motore della vita".