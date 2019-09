Papà dimentica il figlio in auto: bimbo di due anni morto a Catania

Un bimbo di due anni è morto a Catania dopo essere stato dimenticato in auto dal padre per un'intera mattinata. L'uomo, un ingegnere 43enne che lavora in università, intorno alle 8 avrebbe dovuto portare il piccolo all'asilo. Invece si è diretto al lavoro, lasciando il figlio nella vettura sotto il sole per più di cinque ore. L'allarme è scattato intorno alle 13 quando la madre non ha trovato il bimbo nella scuola materna.