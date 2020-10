Papa: "Basta spremere la Terra come un'arancia"

"La Terra va lavorata e curata, coltivata e protetta; non possiamo continuare a spremerla come un'arancia". Lo ha ricordato papa Francesco in un videomessaggio inviato ai partecipanti al "Countdown", evento digitale organizzato a livello globale per trovare soluzioni immediate alla crisi climatica. "La scienza ci dice che è necessario agire con urgenza se vogliamo avere una speranza di evitare cambiamenti climatici radicali e catastrofici".