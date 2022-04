Papa ai giovani: "Buttatevi nella vita, non abbiatene paura"

"Buttatevi nella vita: cercate qualcuno che vi accompagni, ma non abbiate paura della vita".

Così Papa Francesco nel suo discorso agli adolescenti nell'incontro in piazza San Pietro promosso dal Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Cei. "Abbiate paura della morte, della morte dell'anima, del cuore - ha aggiunto il Pontefice -. La vita è bella, è per darla agli altri, per condividerla con gli altri, non per essere chiusa in se stessa. È importante che voi andiate avanti".