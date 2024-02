Paolo Pasqualini, il 39enne sbranato dai rottweiler, andava in quel parco ogni mattina | Il dolore della famiglia

Tgcom24

Il dolore della sorella Il Bosco Macchia Grande di Manziana è un grande parco, frequentato da molte famiglie e anche da bambini. Paolo Pasqualini aveva l'abitudine di andarci praticamente ogni mattina a correre come racconta, a Il Messaggero, la sorella Priscilla: "Mi aveva detto "ci vediamo dopo", mi aveva chiesto dei consigli per i suoi studi, poi era uscito con i pantaloncini e le scarpe da ginnastica con cui è stato ritrovato. Era uscito in mattinata, come faceva sempre, era un grande sportivo".

L'allevatore accorso sentendo le urla Il corpo di Paolo è stato trovato alle 8:30 di domenica mattina da un allevatore e da una donna, accorsi sopo aver sentito le sue urla. L'uomo ha cercato di allontanare i cani utilizzando un bastone ma per il 39enne, dilaniato dalle lesioni provocate dai morsi dei rottweiler, non c'è stato nulla da fare. Paolo aveva molte ferite sulle braccia, segno che ha provato a difendersi in tutti i modi. "Ho sentito le urla disperate di quell'uomo, è stato orribile. Ho provato a intervenire ma hanno aggredito anche me", ha raccontato l'allevatore sempre a Il Messaggero.

I proprietari dei tre cani I tre cani sono stati catturati, sedati e portati al Centro cinofilo del lago, a Bracciano. Sulla vicenda sono in corso indagini: sono stati ascoltati i due testimoni che hanno trovato il corpo di Paolo e ora gli inquirenti si concentrano sui proprietari degli animali. Il padrone è un 42enne che fino a poco tempo fa viveva con l'ex moglie vicino al parco: pare che i cani fossero in casa con la donna, che non si è accorta della loro fuga. "Sono cani da guardia, ma non sono mai stati aggressivi. Non so come sia potuto succedere", ha detto, disperato, l'uomo.

Quale sorte per i rottweiler? Spetta ora alla procura stabilire un'eventuale denuncia per omessa custodia o addirittura l'accusa di omicidio colposo nei confronti della coppia. Spetta sempre all'autorità giudiziaria la decisione sulla sorte dei rottweiler, regolarmente registrati con microchip. "Non so nemmeno di che razza fossero, né se fossero così aggressivi. So solo che non ho più mio fratello, non ci posso neanche pensare", ha detto la sorella di Paolo.