"La mia idea di libertà e liberismo non ammette che un padrone dall'America compri una squadra e poi distrugga tutto quello che la gente ha amato". Sono queste le parole di Paolo Liguori a "Quarta Repubblica" sull'addio di Francesco Totti alla Roma.



"E' un'azione a cui è stato costretto", commenta il direttore di Tgcom24 durante la trasmissione condotta da Nicola Porro, in onda su Rete 4. L'ex capitano della Roma ha deciso di abbandonare il suo ruolo da dirigente dopo circa due anni. "Una decisione - conclude il Liguori - che non avrebbe mai voluto prendere".