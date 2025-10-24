Pamela Genini, il parroco ai funerali: "Uomini capaci solo di possedere, lei raggio di sole nei cuori"

"O Signore, ti portiamo tutte le donne sfigurate dai flagelli dell'egoismo e della prepotenza di uomini capaci solo di possedere e incapaci di amare". Così il parroco di Strozza (Bergamo), don Luigi Carminati, nella preghiera che precede i funerali di Pamela Genini, la 29enne uccisa dall'ex fidanzato a Milano. "Signore, liberale dal male, dall'unificazione e dalla vergogna e restituisci loro dignità", ha detto il sacerdote. "Ti portiamo il pensiero perverso di tutti coloro che ancora credono che la donna sia solo un oggetto di piacere, un'immagine da mostrare, merce di scambio e di guadagno, illudendole di incoronarle a reginette, ma con corone di spine, che violano l'identità. Signore, purifica il loro sguardo. Siamo qui in una giornata di sole perché Pamela è un raggio di sole nei nostri cuori".