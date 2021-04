Palù (Aifa): "AstraZeneca non vietato a giovani, over 60 è indicazione"

Ansa

Il vaccino di AstraZeneca "non è stato vietato e non è nemmeno controindicato tra i giovani". Lo ha detto Giorgio Palù, presidente di Aifa, sottolineando che nei confronti del siero anti-Covid anglo-svedese "l'approccio è cautelativo, sulla base dei dati". Palù ha quindi spiegato che "l'utilizzo per gli over 60 è solo un'indicazione".