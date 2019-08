Palio di Siena, vince al fotofinish la Selva con il cavallo "scosso" Afp 1 di 12 Ansa 2 di 12 Afp 3 di 12 Afp 4 di 12 Afp 5 di 12 Afp 6 di 12 Afp 7 di 12 Ansa 8 di 12 Ansa 9 di 12 Ansa 10 di 12 Afp 11 di 12 Afp 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Amarezza per il fantino Andrea Mari, detto Brio, sulla cavalla Schietta in corsa per il Bruco: aveva iniziato a esultare coi contradaioli ma poi il fotofinish ha decretato la vittoria della Selva.



E' stata una corsa mozzafiato e bellissima dopo una mossa lunga e nervosa. Prima della partenza il mossiere Bartolo Ambrosione ha chiamato le contrade fuori dai canapi ben otto volte e in più occasioni ha dovuto richiamare i fantini che si davano battaglia, su tutti quelli delle contrade rivali Oca e Torre.



E' stata l'Onda a prendere la testa della corsa alla partenza ma il Bruco, con una traiettoria interna, alla prima curva di San Martino è riuscita a guadagnare la prima posizione. Dalle retrovie la Selva è riuscita ad arrivare in seconda posizione e quando ha sferrato l'attacco alla seconda curva di San Martino è caduto Tittia.



All'inizio del terzo giro l'incredibile rimonta del cavallo scosso Remorex, dalla quarta posizione una cavalcata memorabile sempre con traiettorie basse a sorpassare Onda e Aquila fino all'ultima curva del Casato con l'attacco all'esterno al Bruco in testa e la vittoria al fotofinish.



Nelle retrovie da registrare la caduta alla seconda curva di San Martino, dopo quella di Tittia, anche del fantino del Drago Federico Arri detto Ares. La contrada della Selva torna dunque alla vittoria dopo quattro anni, l'ultima era stata nell'agosto 2015 sempre con il fantino Tittia, e conquista il suo 39esimo trionfo sul tufo di Piazza del Campo.