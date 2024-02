Palermo, uccise amante incinta: condannato all'ergastolo in Appello

La seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha condannato all'ergastolo l'imprenditore di Partinico (Palermo) Antonino Borgia, imputato dell'omicidio di Ana Maria Lacramioara Di Piazza, avvenuto nel 2019.

In primo grado era stato condannato al carcere a vita. In Appello erano cadute tutte le aggravanti e la condanna era stata ridotta a 19 anni e 4 mesi. Sentenza annullata dalla Cassazione, che ha rinviato a Palermo per un nuovo giudizio, concluso con la condanna all'ergastolo. L'imprenditore che aveva una relazione con la donna, incinta al quarto mese, la uccise a colpi di bastone e a coltellate. Dietro al delitto c'era la paura di Borgia che la sua storia extraconiugale venisse alla luce.