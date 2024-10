Palermo, asportato un tumore di oltre 24 chili: salvato un paziente di 51 anni

Grazie a una pianificazione meticolosa e all'uso di tecnologie avanzate, i chirurghi sono riusciti a rimuovere il tumore senza compromettere organi vitali. La massa tumorale, infiltrata in diversi organi, ha reso necessaria l'asportazione in blocco di rene sinistro, surrene, colon trasverso, discendente, sigma, retto, tratto digiuno-ileale, appendice ed epiploon. Il paziente, di 51 anni, ha avuto un decorso post operatorio regolare, e sarà dimesso nei prossimi giorni per essere preso in carico dall'Oncologia medica, dovrà iniziare il ciclo di chemioterapia.