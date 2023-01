Palermo, traghetto Gnv brucia dal 14 gennaio: arrivati mezzi speciali da Genova

"Le temperature hanno raggiunto livelli molto alti - dice il comandante dei vigili del fuoco, Sergio Inzerillo - e l'interno della nave è ancora incandescente. Il nostro intento è di far sì che i focolai sul ponte 4 si arrestino nei giorni a seguire. Purtroppo, le miscele infiammabili sono state alimentate dalle folate di vento penetrate dagli oblò che erano stati danneggiati dalla potenza dell'acqua sparata dagli idranti". Ancora non si riesce a raggiungere il garage che custodisce i mezzi pesanti: è stato sigillato nella speranza che la carenza di ossigeno soffochi l'incendio. Da qui sarebbe partito il rogo.

Il comandante dei vigili del fuoco di Palermo Sergio Inzerillo sta coordinando le operazione dei tanti uomini e mezzi impegnati nello spegnimento delle fiamme del traghetto Superba della Gnv. "Dobbiamo essere certi di evitare il rischio di flashover - aggiunge il comandante Inzerillo -. Prima di entrare con i nostri operatori dobbiamo avere la certezza che sia garantita la loro incolumità per consentire loro di accedere alla stiva e raggiungere il punto da dove è partito il rogo. Stiamo monitorando la temperatura interna che al momento è ancora alta. Quando la temperatura sarà tale da permetterci di entrare all'interno del traghetto procederemo alle operazioni di spegnimento".

A bordo c'erano 260 persone

E' da sabato 14 gennaio che la nave Superba, ancorata a Palermo, doveva partite per Napoli e invece è rimasta ferma a causa delle fiamme innescate probabilmente da uno dei mezzi che si trovavano nel garage, anche se le cause sono ancora da accertare. L'attivazione delle procedure d'emergenza e l'immediata evacuazione dei 180 passeggeri in partenza per Napoli e dell'ottantina di membri dell'equipaggio ha consentito che non ci fossero danni alle persone, a parte qualche lieve caso di intossicazione. L'incendio è scoppiato a prua, la parte più lontana del traghetto. Con una massiccia azione con gli idranti dei rimorchiatori che dal mare hanno sparato acqua sulle paratie la temperatura è rimasta sotto controllo.