Espugnato "fortino" droga allo Sperone, 18 arresti a Palermo

Operazione antidroga a Palermo. La polizia, dopo un'indagine coordinata dalla Dda, ha arrestato 18 persone nel quartiere Sperone del capoluogo siciliano accusate di spacciare dosi di crack. Per 17 di queste l'accusa è di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti mentre per una per spaccio di stupefacenti. Le indagini dei poliziotti del commissariato di "Brancaccio" che si sono avvalse di attività di intercettazione, hanno documentato migliaia di episodi di spaccio di crack, tra il 2020 e il 2022, nei box di un'area condominiale popolare detta "ai cancelli".