Palermo, sparatoria in mezzo alla strada: tre persone rimaste ferite

Tre persone sono rimaste ferite a Palermo, in via Regina Bianca, da colpi d'arma da fuoco: almeno sei i colpi esplosi. I feriti (tutti in modo lieve) sono Giuseppe Giordano, di 58 anni, il figlio Gianluca di 27 e una sua coetanea, Maria Debora Naimo. La donna è stata ferita all'altezza del ginocchio, il giovane al braccio e alla gamba e l'uomo all'addome. Le indagini sono condotte dai carabinieri.