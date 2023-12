Palermo, lascia la rianimazione il bimbo caduto dal sesto piano col papà

Ha lasciato il reparto di rianimazione il bimbo di 4 anni caduto dal sesto piano insieme al padre, che è morto, alla vigilia di Natale, a Palermo.

Dopo un periodo di osservazione i medici hanno deciso di trasferirlo in un reparto di degenza. Nonostante il volo di 20 metri le sue condizioni non sono gravi: ha una frattura al braccio e alcuni valori che devono essere tenuti sotto controllo. Il piccolo ha ammortizzato l'impatto, mentre il padre di 38 anni, un professore universitario, ha sfondato il tetto continuando la caduta ed è morto in ospedale.