Palermo, "io nonno rider, in sella 10 ore al giorno aspettando la pensione"

A 67 anni tutti i giorni percorre Palermo in scooter per consegnare pranzo e cena a domicilio. "In attesa della pensione", dice ai microfoni di NewsMediaset Vincenzo. Per una cifra tra i tre e i sei euro a consegna, l'ex cameriere e direttore di sala si trova in sella a competere con colleghi di 18-20 anni. "Sono più svegli e veloci", riconosce, ma assicura lo stesso una consegna in 5 minuti.