Palermo, il raduno dei terrapiattisti: "Lo sbarco sulla Luna non c’è mai stato"

“Sì io credo che la Terra sia piatta, quindi si allontani che sto ascoltando”. Una signora, durante il raduno dei “Terrapiattisti” che si è tenuto in un piccolo albergo di Palermo, allontana il microfono dell’inviato di “Stasera Italia” per ascoltare le teorie che vorrebbero il nostro pianeta piatto e non sferico.



Un raduno in cui si attacca anche la Nasa: “Lo sbarco sulla Luna non c’è mai stato”. Ne è convinto Albino Galuppini, una delle figure più importanti del terrapiattismo italiano: “I fondatori del mappamondo non sapevano che la Terra fosse piatta, e noi siamo sicuri al 100% che lo sia”. Il convegno è stato pubblicizzato anche da Beppe Grillo, che poi però non si è presentato. “Quando vai da Palermo a New York in aereo, vai sempre dritto, non curvi mai”, dice uno dei partecipanti al raduno. Teoria questa che, secondo l'uomo, confuterebbe la sfericità del pianeta.