Palermo, il piccolo puparo che ha conquistato Xi Jinping: "Mi ha abbracciato e invitato in Cina"

"Ho abbracciato l’uomo più potente del mondo, mi sentivo una grande gioia dentro. Non so neanche come descriverla questa sensazione". A parlare è Antonio Tancredi Cadili, 8 anni, il più giovane puparo della Sicilia che ha incantato Xi Jinping e la moglie durante la visita della coppia presidenziale a Palermo. "Sono doppiamente fortunato perché Xi mi ha pure invitato in Cina" ha aggiunto Antonio, che coltiva la passione dei pupi siciliani da quando aveva 4 anni. Xi è rimasto talmente colpito dal piccolo e dalla sua esibizione che ha infranto il rigidissimo protocollo per stringerlo in un caloroso abbraccio.